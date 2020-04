Flash mob ai balconi, tricolori e Bella Ciao per la Liberazione

Sabato 25 aprile 2020 per il 75esimo Anniversario della Liberazione tutte le iniziative e le attività organizzate a Scandicci saranno online, e avranno luogo nello spazio virtuale della pagina Facebook del Comune di Scandicci; la cerimonia di onore ai caduti delle 10 non sarà quindi aperta al pubblico a seguito delle misure per l’emergenza sanitaria Covid 19, ma andrà in diretta sul canale fb del Comune con la partecipazione a distanza del Coro di voci bianche di Scandicci e di Firenze, e sarà anticipata alle 9,30 dall’intervento video del Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Firenze Giuseppe Matulli assieme al Sindaco Sandro Fallani. Un incontro nel mondo reale, ma ben distanziati, è invece in programma alle 15 con il flash mob a cura dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia Anpi, con l’invito ai cittadini ad esporre i tricolori dai balconi e dalle finestre e a intonare Bella Ciao (ogni cittadino poi può inviare il proprio video a comunicazione@comune.scandicci.fi.it , per un montaggio collettivo che sarà pubblicato sui social del Comune #bellaciaoinognicasa ). Per info: Segreteria del Sindaco, 0557591.458/459, sindaco@comune.scandicci.fi.it .

“Con il 25 aprile nei fatti ripartiamo con l’organizzazione di eventi, anche se questo oggi significa accedere a nuove forme contemporanee di condivisione – dice il Sindaco Sandro Fallani – d’altra parte nessuna festa è contemporanea quanto la Liberazione, che nel 75esimo anniversario del 25 aprile 1945 è più moderna e attuale che mai. Quest’anno non possiamo essere presenti tutti insieme come facciamo ogni anno, ma viviamo fino in fondo i nostri valori con ancor più convinzione; siamo certi che niente fermerà la partecipazione, anche se a distanza”.

Di seguito il programma completo delle iniziative.

Alle 9,30 intervento video del Presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Firenze Giuseppe Matulli, insieme al Sindaco Sandro Fallani.

Alle 10 Onore ai caduti e deposizione di una corona d’alloro in diretta facebook da piazza Matteotti, con il discorso del Sindaco Sandro Fallani e la partecipazione a distanza del Coro di voci bianche di Scandicci e Firenze diretto da Lucia De Caro.

Alle 15 “Un invasione di memoria”, flash mob a cura di Anpi nazionale, con l’invito ai cittadini a esporre il tricolore dalle finestre e dai balconi di casa, e da lì intonare Bella Ciao; i partecipanti sono invitati a fare un video dalle finestre e a inviarlo a comunicazione@comune.scandicci.fi.it , per un montaggio collettivo che sarà condiviso sui canali social del Comune #bellaciaoinognicasa .

Info: Segreteria del Sindaco, 0557591.458/459, sindaco@comune.scandicci.fi.it , Facebook Comune di Scandicci , www.comune.scandicci.fi.it .

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa