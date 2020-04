Fornitura arredi scolastici, manifestazione d'interesse a Cerreto Guidi

Il Comune di Cerreto Guidi ha avviato la procedura per l’individuazione di operatori economici da invitare alla manifestazione di interesse per la fornitura degli arredi per le strutture scolastiche del Comune.

L’appalto riguarda in particolare la fornitura, la collocazione di arredi e di apparecchiature per sistemi audio-video per la sostituzione di alcuni elementi di arredo dei diversi edifici scolastici e per la sistemazione della nuova scuola primaria che sta sorgendo in Via Ildebrandino.

L’importo del contratto di fornitura è di circa 123.000 euro. Gli operatori economici interessati, dovranno inoltrare la propria manifestazione d’interesse entro giovedì 30 aprile 2020.

“L’ammodernamento degli arredi dei diversi edifici scolastici e della nuova scuola primaria- commenta il Sindaco Simona Rossetti- è l’occasione per ripensare al concetto di scuola non soltanto come luogo didattico, ma anche come spazio destinato allo sviluppo, al gioco, alla crescita e all’aggregazione”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa