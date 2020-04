Gaia Nanni ospite dell'Aperitivo in Comune

Con la cantante Petra Magoni e la figlia talentuosa, la pianista Frida, abbiamo volato sulle note dei grandi autori della musica internazionale. Con il mattatore toscano Alessandro Benvenuti abbiamo riso, giocato e scherzato tra battute e confidenze che ci hanno permesso di conoscere meglio l'artista e l'uomo. Ogni appuntamento dell'"Aperitivo in Comune", iniziativa promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle, realizzata in collaborazione con la compagnia Teatro Riflesso, condotta da Alessandro Scavone, e l'associazione culturale Marcialla del Teatro Regina Margherita presieduta da Sara Innocenti, ha avuto uno special guest, un ospite d'eccezione con il quale i cittadini presenti all'incontro on-line hanno potuto scambiare pensieri, riflessioni e conversare piacevolmente.

Sabato 18 aprile alle ore 18:30 sarà un altro volto noto della tv e del teatro italiano, l'attrice Gaia Nanni, ad accogliere l'invito nello spazio web della giunta Baroncelli per condividere il palcoscenico dei sentimenti e delle idee, tra note, suoni, parole e voci, nel momento in cui il dialogo culturale e l'espressione artistica si sono drasticamente ridotti, per via della reclusione forzosa nel rispetto delle necessarie misure restrittive previste dai Decreti sul Coronavirus.

“L'aperitivo offrirà ancora una volta alla nostra comunità la risposta all’isolamento - dichiara il sindaco David Baroncelli - l'occasione di entrare in contatto virtuale gli uni con gli altri, interagire e trascorrere il nostro tempo sospeso in compagnia di attori, musicisti, cantanti, insegnanti di recitazione, registri, scrittori, poeti e cittadini semplicemente affamati di conoscenza. Il successo degli incontri che si sono svolti nelle scorse settimane attesta l'interesse da parte della nostra comunità a prendere parte attivamente alla creazione di uno spazio culturale ed intrattenimento che alterna letture, improvvisazioni, interpretazioni artistiche e conversazioni. Vi invito ad essere presenti e costruire insieme a noi una nuova forma di convivialità che può insegnare qualcosa anche per il futuro nel rapporto tra vita e strumenti dell’innovazione tecnologica”.

“Il link per accedere all'incontro di domani che si terrà attraverso la piattaforma Zoom è il seguente: https://forms.gle/ftSGrJn2yD1BNJE68. E’ necessario scaricare la App Zoom prima di collegarsi al link.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino