Minacciano con arma da soft-air la guardia giurata al supermercato: denunciati

Sembrava proprio una mitraglietta quella puntata alla guardia giurata fuori da un supermercato di Arezzo, invece era un'arma per il soft air. Ciò non è bastato a scampare la denuncia per minacce aggravate nei confronti di un 19enne e di un 29enne romeni. Il fatto è accaduto dopo che i due sono stati redarguiti perché non avevano rispettato le procedure di accesso per la fila per evitare il contagio da coronavirus. Dopo il diverbio i due giovani si sono allontanati, sono tornati all'auto e poi hanno fatto ritorno con la pistola. La polizia è risalita alla targa dell'auto, quindi all'abitazione. Nella perquisizione domiciliare è stata ritrovata l'arma, una riproduzione fedele della mitragliatrice ceca Skorpion.

