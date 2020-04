Politiche giovanili, da assessorato ricerca per censire iniziative rivolte a 20-35 anni a Scandicci

Una ricerca dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Scandicci per fare una mappatura delle opportunità esistenti nel territorio per la fascia d’età 20-35 anni. La ricerca ha l'obiettivo di censire le iniziative messe in campo da vari enti e soggetti privati, per redigere un quadro di attività rivolte al target di giovani in quella fascia d’età e svilupparne i contenuti in modo coordinato. Si tratta di un’occasione rivolta ai titolari di iniziative, progetti, bandi, eventuali campagne informative rivolte ai giovani in età 20-35 anni, per poter presentare la propria offerta; l’assessorato alle Politiche giovanili invita perciò i soggetti attivi nei vari ambiti – tra cui quelli culturale, sociale, sportivo, formativo - a rispondere entro il 30 aprile 2020 a un breve questionario, utile a descrivere le proprie attività con poche risposte. Il questionario è una prima consultazione a cui faranno seguito altre iniziative conoscitive, ed è rivolto ad associazioni o enti attivi nel territorio di Scandicci (non è obbligatorio avere sede nel comune). Gli interessati possono rispondere al questionario al seguente link https://www.comune.scandicci.fi.it/questionari/questionario/index/3. Per informazioni o chiarimenti cred@comune.scandicci.fi.it .

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa