Rsa Gambassi Terme, arriveranno tablet per gli anziani trasferiti a Fucecchio e Certaldo

Rsa Gambassi Terme, dopo il trasferimento degli anziani contagiati dal Covid-19 nell'ospedale di San Pietro Igneo a Fucecchio e a Villa Agostina a Certaldo, per i parenti sarà possibile entrare in contatto via telematica tramite tablet. "Accelerando i tempi e comprimendo la burocrazia è stato possibile per domani in tarda mattinata fornire un tablet al San Pietro Igneo, altri due arriveranno alla Rsa di Certaldo che ospita gli anziani", spiega il sindaco Paolo Campinoti nella sua consueta diretta Facebook serale. L'acquisto, si specifica, è fornito dal Comune di Gambassi Terme. Altre donazioni da chi si è proposto verranno 'dirottate' su altri progetti o altre necessità future. Non ci sono novità sanitarie fortunatamente per quanto riguarda contagi o decessi, stando a quanto specificato dal primo cittadino. Per le Rsa che sono state permeate dal contagio da Covid-19, è in costituzione una commissione di indagine da parte dell'Asl Toscana Centro per ricostruire come è avvenuta la trasmissione del contagio e quali responsabilità possono essere attribuite.

Tutte le notizie di Gambassi Terme



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00