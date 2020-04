Un milione di mascherine e dispositivi sanitari sdoganati a Prato e Pistoia

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Prato e Pistoia, in linea con le disposizioni vigenti per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, hanno proceduto nei giorni scorsi allo sdoganamento veloce di dispositivi medici provenienti dalla Cina, in particolare:

- 94.900 dispositivi per ossigenoterapia, destinati a strutture sanitarie dislocate nel territorio toscano;

- 800.000 mascherine chirurgiche e 159.895 mascherine di tipo KN95/FFP2, destinate a soggetti esercenti servizi di pubblica utilità.

Fonte: Agenzia Dogane e Monopoli