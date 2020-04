La Carrozzeria Guerriero di Empoli e San Miniato (via Pacinotti, 15 - Empoli, zona Carraia) propone la sanificazione professionale

all'Ozono, un processo che elimina il 99.98% dei virus. Igienizza e deodora mediante un gas che può raggiungere tutti gli anfratti del veicolo, senza l'utilizzo di sostanze chimiche inquinanti e dannose per l’uomo.

Efficace inoltre contro funghi, acari, muffe, polline, insetti (pidocchi, pulci, zecche) e odore di fumo, l'ozono, è uno dei più potenti battericidi presenti in natura, fino a 25 volte più potente del cloro. In 20-30minuti è in grado di sanificare il veicolo, il filtro dell'abitacolo e i condotti degli areatori.

Il costo promozionale del servizio è di €29 per auto, camper e furgoni mentre è TOTALMENTE GRATUITO per i veicoli del personale ospedaliero, delle forze dell'ordine e dei volontari

In Italia il Ministero della Salute con protocollo del 31 Luglio 1996 n° 24482 ha riconosciuto l'utilizzo dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari.

Fino al 15/06/2020 sarà possibile usufruire del servizio lavaggio tappezzeria con uno sconto del 40% (49 euro) e sostituzione filtro abitacolo ad un prezzo vantaggioso. E se come sostiene la letteratura scientifica, non c'è batterio o virus che resistano più di 4 minuti al contatto con l'ozono, lo staff della carrozzeria Guerriero è felice di contribuire a trasformare i propri servizi professionali in un'arma potente per combattere l'epidemia del Covid-19.

Tutti i servizi sono prenotabili su appuntamento chiamando il numero 0571/920062. Per info Whatsapp è attivo il 388/8313339, altrimenti via mail, scrivendo a daniele@carrozzeriaguerriero.it. Possibilità di presa e riconsegna veicolo a domicilio con tutti i dispositivi di protezione da parte del nostro personale.

Carrozzeria Guerriero

via Pacinotti, 15

Empoli, zona Carraia

Tel 0571/920062

Whatsapp al 388/8313332

Orari: dal lunedì al venerdì (8.30-12.30, 15-19), sabato mattina (9-12).