Cascina, interventi di potatura su tutto il territorio comunale

Su tutto il territorio comunale sono in corso da alcuni mesi numerosi interventi per la potatura e l’abbattimento di alberi, a scopo fitosanitario e a protezione della pubblica sicurezza. “La prima tranche di lavori è stata già eseguita, in varie zone del territorio, tra cui viale Comaschi, l’ex orto botanico, piazza dei Caduti, parco giochi in via Pascoli, piazza Nenni, piazza Concordia a Marciana, parcheggio ex Tettora. Inoltre si è intervenuti nei giardini di numerose scuole potando e mettendo in sicurezza diversi alberi, in particolare pini” afferma l'assessore ai LL.PP Roberto Sbragia. “I lavori ancora da effettuare ed in programma, interesseranno piazza Oriana Fallaci e parte di via della Repubblica a Cascina, numerosi bordi strada a Zambra, Titignano, Ansa dell’Arno e Latignano. Purtroppo l’emergenza coronavirus ha rallentato il nostro piano lavori. In tutti le aree saranno istituiti divieti di sosta per consentire le lavorazioni. Le potature e abbattimenti che sono stati effettuati e alcuni che lo saranno prossimamente, sono dovuti sia per motivi fitosanitario, come indicato dalle perizie dell’agronomo, sia a tutela dell’incolumità dei nostri cittadini e degli utenti della strada”

Il sindaco f.f. Dario Rollo che ha monitorato l’attività insieme all’assessore Sbragia afferma che “ in particolare alcuni alberi avevano reso pericoloso il manto stradale e diversi marciapiedi. Inoltre non garantivano più la stabilità necessaria e, visto che il posizionamento per la maggior parte delle volte era in aree gioco pubbliche, si è intervenuti per riportare la giusta sicurezza. In particolare per alcuni platani, nei quali l’agronomo ha individuato il pericoloso fungo ceratocytis fimbriata che causa il cosiddetto “cancro colorato del platano”.

Questa malattia aveva provocato letali disseccamenti delle foglie degli alberi e dell'intera chioma, gli uffici e gli operai pertanto sono intervenuti con l’abbattimento e la distruzione della segatura e del materiale restante per evitare contagi della malattia. Anche in questo caso, le piante erano diventate pericolose per chi transitava nelle vicinanze ed il rischio di cadute era elevato. Gli interventi di abbattimento sono necessari per eliminare quegli alberi che non sono più stabili e rappresentano un pericolo per i cittadini. Gli uffici hanno già predisposto il piano per le nuove piantumazioni di arbusti in sostituzione di quelli abbattuti. All’ex orto botanico sarà creata un’area verde con panchine e illuminazione, così come sarà risistemato il parcheggio Tettora e piazza dei Caduti. Naturalmente alcune piantumazioni saranno eseguite in questo mese ma principalmente il grosso partirà dal prossimo autunno, periodo in cui risultano essere più proficui gli innesti dei nuovi alberi. Gli interventi rientrano in un piano ampio che l’amministrazione comunale di Cascina ha voluto effettuare destinando oltre 60 mila euro per i lavori di potatura e abbattimento su tutto il territorio e oltre 20 mila per l’acquisto di nuovi arbusti. L’azione avviata ha l’obiettivo di rendere più decorose le zone della città ed eliminare i pericoli di caduta salvaguardando l’incolumità degli utenti della strada e dei parchi”.

“Questa è l’attenzione che rivolgiamo nei confronti di tutti i cittadini cascinesi che usufruiscono degli spazi pubblici e dei servizi sul nostro territorio” affermano gli amministratori.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa