Compie reati in Romania, arrestato a Ponte Buggianese: 13 multe durante i controlli

Nella giornata di ieri il Nucleo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme, ha tratto in arresto un giovane a Ponte Buggianese su cui gravava un mandato di arresto europeo. L'uomo, cittadino rumeno di 33 anni, è stato arrestato per uso di atto falso, guida senza patente e falsificazione di documenti. I reati sono avvenuti in Romania e il mandato di arresto è scattato il 16 aprile 2020.

Per quanto riguarda il rispetto delle misure di contenimento da Coronavirus sempre ieri, i militari hanno controllato 361 persone elevando 13 multe. Anche 30 esercizi pubblici sono stati sottoposti a controllo dei carabinieri e non è stata riscontrata nessuna violazione.