Contributi affitto: ok graduatoria 2019 per 158 famiglie, altri 85mila euro per emergenza Covid

Approvata la graduatoria per i contributi all’affitto relativi al 2019, di cui beneficeranno nelle prossime settimane 158 famiglie di Scandicci. Sono 140 i nuclei familiari residenti nel territorio comunale inseriti nella fascia A della graduatoria che otterranno in media circa 1300 euro di sostegno al canone di locazione per la propria abitazione, mentre altri 18 in fascia B percepiranno tra i 250 e gli 800 euro, a seconda delle diverse situazioni. I contributi agli affitti vengono erogati alle famiglie che avevano presentato domanda con il bando dello scorso anno pubblicato dall’ufficio Casa del Comune di Scandicci, grazie ad un fondo di 175 mila euro costituito per 97 mila euro da uno stanziamento diretto dell’Amministrazione Comunale, mentre per i restanti 78 mila euro da un finanziamento del Governo nazionale. La graduatoria dei contributi all’affitto relativa al Bando 2019 è stata approvata dalla Giunta Comunale riunita in videoconferenza nella seduta di venerdì 17 aprile 2020; nella stessa seduta la Giunta ha approvato anche lo stanziamento di un ulteriore fondo da 85 mila euro finanziato con risorse del Governo, finalizzato a contributi all’affitto destinati a famiglie che si trovano in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19: il bando sarà pubblicato a breve dall’Amministrazione Comunale, verrà curato dall’ufficio Casa e sarà riservato a famiglie con indicatore Ise inferiore a 28.684,36 euro, con una riduzione del reddito a seguito dell’emergenza sanitaria in corso pari o superiore al 30 percento.

Fonte: Comune di Scandicci - Uffiico Stampa