Coronavirus, 800 volontari impiegati a Firenze nella seconda fase di consegna delle mascherine

“La protezione civile – ha spiegato la vicesindaca Cristina Giachi che questa mattina ha partecipato alle consegne con le squadre di volontari – sta effettuando una distribuzione mirata. Chiaramente stanno arrivando ancora richieste che continueremo a soddisfare nei prossimi giorni. Intanto da lunedì si troveranno anche le mascherine distribuite dalla Regione Toscana”.

“Resta inteso – ha aggiunto – che i dispostivi di protezione non sono il lasciapassare per uscire di casa come e quando ci pare e sono obbligatorie da lunedì prossimo, così come stabilisce il decreto della Regione Toscana. Non appena ci verranno consegnati gli ulteriori contingenti di mascherine, avvieremo la ulteriore distribuzione a casa per la popolazione ultra 65enne”.

In questa seconda fase della distribuzione la protezione civile comunale ha impiegato, oltre ai suoi dipendenti, circa 800 volontari.