Coronavirus, a Siena per fare spesa di prodotti tipici: tre visitatori sanzionati

Si sono spostati in auto da Colle Val D’Elsa a Siena per comprare prodotti tipici rumeni, ma sono incappati in un controllo della Polizia di Stato che li ha sanzionati. Così dovranno pagare 1500 euro tre rumeni di 21,25 e 32 anni, che oltre al mancato rispetto delle distanze di sicurezza non avevano con sé l’autocertificazione.

Gli stranieri, a bordo auto, sono stati fermati nella zona di San Prospero dai poliziotti delle Volanti della Questura di Siena con i quali hanno candidamente ammesso di non avere il modulo perché ben coscienti di commettere una violazione delle norme di prevenzione del coronavirus. La Polizia di Stato raccomanda ancora una volta alla cittadinanza di restare a casa e spostarsi solo per comprovati motivi come previsto dalla normativa.

Fonte: Comune di Siena - Uffiico Stampa