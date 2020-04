Coronavirus, AnciToscana: "I Comuni entrino nella task force sulla scuola"

"I Comuni devono entrare a far parte della task force istituita dal Miur sulla scuola, tema oggi più che mai centrale per il nostro paese in una fase così delicata. Facciamo nostro e rilanciamo l'appello della Presidente della commissione Istruzione Anci Cristina Giachi: è fondamentale che chi ogni giorno si trova ad affrontare in prima linea tematiche e problemi del mondo scolastico siano i primi interlocutori". Così la responsabile di settore Anci Toscana e assessore di Firenze Sara Funaro, riguardo l'iniziativa della ministra Azzolina per gestire la cosiddetta 'fase 2', che per ora non coinvolge gli enti locali.