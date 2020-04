Coronavirus, apparecchi per l’ossigenazione a domicilio per i team Usca di Firenze

Due apparecchi portatili, nello specifico due emogasanalizzatori portatili, sono stati forniti a supporto delle attività dei team fiorentini Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) per il servizio di ossigenoterapia domiciliare nella zona distretto di Firenze. Si tratta di apparecchiature che erano state individuate in un primo momento per un’attività ordinaria di presa in carico a domicilio di pazienti con malattie respiratorie in ossigenoterapia a lungo termine e che ora, con l’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati messi a disposizione delle Unità speciali di continuità assistenziale.

Negli ultimi 10 giorni, dal 6 al 15 aprile, sono state 393 le segnalazioni ricevute da Usca Firenze, con 175 visite effettuate su 177 programmate e 190 tamponi effettuati al domicilio. Dal 10 aprile i team Usca di Firenze, si sono recati anche presso gli alberghi sanitari ed hanno effettuato 522 valutazioni dei parametri degli ospiti.

I pazienti Covid presso i quali in questi ultimi 10 giorni si sono recati a domicilio i team fiorentini delle Unità speciali, hanno quindi potuto beneficiare delle attrezzatture portatili per l’ossigenoterapia, oltre alla consueta strumentazione necessaria di cui sono dotate le Usca per inquadrare lo stato clinico del paziente. Al termine di un'emogasanalisi chi vi si è sottoposto può sapere quanto ossigeno e anidride carbonica circolano nel suo sangue e quale è il valore del pH sanguigno.I medici ricorrono all'emogasanalisi per capire quale è l'efficienza nella persona esaminata dello scambio di gas che coinvolge il sangue e l'aria inspirata e che avviene negli alveoli polmonari. Grazie a queste caratteristiche le attrezzature portatili rappresentano uno strumento utilissimo per valutare al meglio le condizioni al domicilio dei pazienti Covid che non hanno necessità di ricovero in ospedale.

L’iniziativa è stata realizzata in accordo con il dipartimento delle specialistiche mediche diretto da Giancarlo Landini e con la Fisiopatologia e riabilitazione respiratoria del Palagi diretta dal dottor Walter Castellani a cui è stata affidata la lettura dei dati dell’emogasanalisi, con la Medicina di Laboratorio diretta da Patrizia Casprini che ha curato la certificazione del percorso di analisi, con il coordinatore sanitario dei servizi territoriali zona Firenze, Lorenzo Baggiani, con il direttore della Società della Salute di Firenze, Marco Nerattini e per la parte infermieristica con il coordinamento del direttore del Dipartimento, Paolo Zoppi.

Fonte: AUSL Toscana Centro