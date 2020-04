Coronavirus, diretta social del sindaco Falorni: "Fase due da gestire con cautela". Il punto

“La fase due sarà da gestire con la massima cautela, alla ricerca di un difficile equilibrio tra le attività che dovranno riaprire e il rischio di nuovi focolai da cui potrebbe originarsi un nuovo lockdown”. Lo ha detto il Sindaco, ieri sera, nel corso della sua “diretta” social, aggiungendo che – secondo le previsioni dell’Istituto Superiore di Sanità – è altamente probabile in autunno una “seconda ondata”, che dovremo cercare di contenere in modo tempestivo con gli screening sierologici (da fare a tappeto) e il mantenimento dell’uso dei DPI.

Buona parte della “diretta” di ieri è stata dedicata al Commercio, i cui aspetti sono stati affrontati dall’Assessore Simone Bruchi (in collegamento telefonico)

COMMERCIO – In attesa di chiarimenti sulle procedure da adottare, lavoriamo su una linea comune condivisa ispirata dal “buon senso”. Con riguardo, ad esempio, alla sanificazione, L’assessore Simone Bruchi ha precisato che essa “viene intesa una pulizia approfondita con prodotti idonei: a terra con candeggina, e sulle superfici con soluzione alcolica di almeno il 70%. Nei locali destinati alla vendita sono previsti ingressi scaglionati (1 cliente alla volta, per locali fino a 40 mq). E’ previsto dal decreto “Cura Italia” un credito di imposta 50% per le spese sostenute, ovvero sull’acquisto dei materiali necessari alla pulizia e ai DPI (mascherine e guanti), eventuali pannelli in plexiglass, dispenser gel igienizzanti (da tenere vicino agli strumenti di pagamento, come il POS). Inoltre è prevista una pulizia approfondita due volte al giorno (ogni volta, alla chiusura dell’attività). E’ bene dotarsi di un librettino dove siano riportati tutti gli interventi di igienizzazione (sanificazione, pulizia quotidiana, aerazione locali, schede dei prodotti impiegati) da tenere a disposizione per eventuali controlli. Per quanto riguarda l’aerazione dei locali, è importante fare una sanificazione da una ditta (idraulico) sui climatizzatori, una sorta di manutenzione certificata che viene fatta per eliminare i batteri dai filtri. “Stiamo pensando – ha precisato Bruchi ad alcune misure di sostegno, anche di natura fiscale, compatibili con il nostro bilancio comunale”. Per quanto riguarda il mercato, è in fase di studio una nuova sistemazione per poterlo fare in sicurezza. “Cerchiamo di non dimenticarci delle nostre piccole attività commerciali quando tutto sarà finito, e dell’importanza di fare acquisti da persone amiche, prima ancora che esercenti”.

La spesa dei gambassini – Il Sindaco ha ricordato che per chi avesse bisogno di approvvigionarsi di una spesa più consistente ai supermercati di Castelfiorentino può servirsi di SOS Unicoop (disponibile anche per tutti i cittadini di Gambassi Terme), della Prociv e della Misericordia di Gambassi

MASCHERINE – Da lunedì sarà fatta dalla Regione una distribuzione di 1.500.000 mascherine al giorno su tutto il territorio regionale. Le mascherine saranno distribuite tramite le farmacie e i supermercati, tramite presentazione della tessera sanitaria. Sarà consegnato un pacchetto contenente n. 5 mascherine per ogni cittadino. Il Sindaco invita caldamente a NON affrettarsi per non creare code inutili in questi luoghi, tanto ne saranno consegnate altre nelle prossime settimane.

EVENTI – Come anticipato nel corso della giornata, sono stati annullati tutti gli eventi programmati nei mesi di maggio e giugno, incompatibili con le misure di distanziamento sociale.

CONTROLLI – Proseguono i controlli da parte della Polizia Municipale. Oggi sono state controllate 282 persone e 230 attività. 9 sanzioni fatte.

MA NDO TU VAI – Un signore anziano, bloccato dalla PM, che gli ha fatto presente che la sua assicurazione era scaduta. “Si, ma io ho l’autocertificazione!” ha replicato.

SITUAZIONE CONTAGI –. Oggi abbiamo avuto un aumento minimo di casi complessivi (quasi vicini al picco), con un calo degli ospedalizzati e dei casi in terapia intensiva. In Toscana, situazione buona. Empolese Valdelsa: solo due casi in più, entrambi nel Comune di Capraia e Limite.

DONAZIONE – Ringrazia Associazione Senza Barriere per la sua donazione a Prociv Arci e all’Auser.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Uffiico Stampa