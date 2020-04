Coronavirus, Toccafondi (IV): "Con il lavoro ripartano anche scuole e centri estivi"

“Per fortuna stiamo assistendo ad una progressiva ripartenza del mondo del lavoro. Alcune attività stanno riprendendo in questi giorni, altre lo faranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sempre con dispositivi di sicurezza. È fondamentale però che di pari passo riaprano anche le strutture per l’infanzia, i centri estivi e le scuole. Con precauzioni, distanze e dispositivi di sicurezza certo, ma è fondamentale: altrimenti come faranno i genitori a riprendere le proprie attività?” Così il deputato fiorentino Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera.

“In questo senso è ancora più urgente aiutare realtà come come le scuole paritarie: parte fondamentale di nidi, asili, centri estivi e scuole: solo in Toscana parliamo di circa 700 realtà. Tante famiglie in questa fase di emergenza non riescono a pagare le rette, senza le quali tutte queste realtà rischiano di chiudere.” Prosegue il deputato

“Per questo serve subito un fondo economico straordinario destinato al loro sostentamento. Altrimenti mettiamo a rischio collasso l’intero sistema.” Conclude Toccafondi

