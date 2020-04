Due arresti a Montemurlo, entrambi giovani e per reato di spaccio

Due giovani sono stati arrestati in un giorno dai carabinieri di Montemurlo. Nel primo caso, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 20enne è stato sorpreso e bloccato nella zona di Galciana, subito dopo aver ceduto 3 involucri contenenti 30 grammi di hashish ad un altro giovane, albanese.

I carabinieri, in seguito alla perquisizione domiciliare del 20enne, hanno trovato altri 100 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e circa 100 euro in contanti, provenienti probabilmente dall'attività di spaccio. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e inoltre, è stata emessa nei suoi confronti la multa per aver lasciato il proprio domicilio in assenza di motivi ammessi dalle misure emesse per l'emergenza Coronavirus.

Il secondo arresto ha riguardato un pregiudicato 28enne, di origine marocchina. L'uomo era già stato sottoposto alla misura del divieto di dimora in provincia di Firenze per il reato di spaccio ma, non avendo osservato l'obbligo, è finito in manette e adesso si trova al carcere La Dogaia di Prato. Il 28enne nel mese di febbraio, fu protagonista di un tentativo di fuga gettandosi in Arno a Firenze. La polizia lo fermò comunque sulla sponda opposta del fiume, denunciandolo per resistenza a pubblico ufficiale.