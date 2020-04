Immaginiamo il nostro paese: il Comune lancia l'iniziativa 'ColoriAMO Montespertoli'

Immaginiamo il nostro paese! L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con grafici e architetti, lancia l'iniziativa 'ColoriAMO Montespertoli'. Si tratta di una serie di immagini stilizzate dei luoghi del nostro Comune da far colorare ai bambini e ai ragazzi. È un invito a liberare la creatività e l'immaginazione, pensando al futuro come antidoto alle difficoltà di questo momento.

I disegni sono tutti in PDF e sono scaricabili e stampabili. Le istruzioni sono semplici: è possibile ricalcare, ridisegnare, colorare e integrare i disegni a piacimento! È possibile scrivere accanto al disegno anche dei pensieri o dei ricordi legati a quel luogo.

Dopo aver compilato la Liberatoria online (rebrand.ly/coloriAMOliberatoria), i disegni dovranno essere consegnati in Comune. Verrà predisposta una 'cassetta' facilmente riconoscibile all'ingresso del Palazzo Comunale. C'è tempo fino al 31 maggio!

Una volta raccolti, i disegni verranno pubblicati sui canali social del Comune di Montespertoli e verrà organizzata, quando possibile, un'esposizione temporanea.

'In un momento di isolamento come questo è importante non fermarsi e andare avanti con la fantasia. Siate creativi!' questo l'invito dell'Assessore alla Cultura Alessandra De Toffoli 'I disegni ci aiutano ad evadere e ad uscire con la nostra mente, ripercorrendo e trasformando i luoghi della nostra quotidianità.'

Per scaricare il materiale digita: https://rebrand.ly/coloriamoMontespertoli

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa