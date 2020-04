La biblioteca di Serravalle consegna i libri a casa

Le biblioteche al momento rimangono chiuse e per gli amanti della lettura o per chi ha bisogno di testi per motivi di studio questo rappresenta un grosso problema. Il Comune di Serravalle, unico Comune in tutta la Toscana, ha deciso di attivare la consegna dei libri a domicilio per ovviare al problema e per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Da lunedì 20 aprile, infatti, per i residenti del Comune di Serravalle sarà possibile prenotare i libri della biblioteca Eden di Casalguidi scrivendo all'indirizzo e-mail biblioteca@comune.serravalle-pistoiese.pt.it oppure telefonando (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14) al numero 0573 917414.

le consegne avverranno al proprio domicilio e saranno effettuate una volta a settimana. Si prega di indicare nella e-mail di richiesta il proprio indirizzo ed un recapito cellulare.

“Abbiamo pensato – spiega l'assessore al sociale e all'istruzione, Ilaria Gargini – che visto il prolungarsi della chiusura al pubblico della biblioteca comunale a causa del Covid-19 fosse comunque possibile offrire un servizio sociale alla cittadinanza mettendo a disposizione un prestito domiciliare dei libri presenti nella nostra biblioteca. La consegna avverrà grazie ai ragazzi del servizio civile una volta a settimana nel rispetto di tutte le normative vigenti di sicurezza”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio Stampa