La FP Cgil dona gel disinfettante agli ospedali di Cecina e Piombino

La Fp-Cgil provincia di Livorno ha complessivamente donato mille euro di gel disinfettante per le mani agli ospedali di Piombino e Cecina. Oggi più che mai, in un momento così delicato e particolare, è fondamentale garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati in queste due strutture. Non ci stancheremo mai di ringraziare queste persone per il fondamentale lavoro che stanno svolgendo. Un lavoro svolto sempre con professionalità, serietà e passione.

All'ospedale di Piombino e a quello di Cecina sono stati rispettivamente donati 500 euro in gel disinfettante per le mani. I 25 litri di gel inviati a Piombino sono indirizzati ai reparti di medicina, all'ospedale di comunità e Adi (assistenza infermieristica territoriale), al pronto soccorso, alla rianimazione e alla chirurgia. Gli altrettanti 25 litri di gel donati all'ospedale di Cecina sono invece stati indirizzati ai reparti di medicina, Utic rianimazione e sub-intensiva, sala operatoria e pronto soccorso.

Nelle prossime settimane effettueremo donazioni anche in favore degli altri territori della provincia. Per sconfiggere l'emergenza Covid-19 c'è bisogno dell'aiuto di tutti, ognuno di noi deve fornire il proprio piccolo grande contributo. La Fp-Cgil non si tirerà mai indietro e come sempre sarà pronta a fare la propria parte.

Simone Assirelli,

funzionario Fp-Cgil provincia di Livorno con delega alla sanità