Nozze ai tempi del Coronavirus: marito e moglie dicono sì in Comune a Poggio a Caiano

Questo pomeriggio il sindaco Francesco Puggelli ha celebrato il primo matrimonio in tempo di Coronavirus. Solo gli sposi e i testimoni erano presenti nella Sala della Giostra, con le sedie distanziate e le mascherine al volto, per un rito semplice ma ricco di significato più che in tempi normali. Nessuna grande festa potrà svolgersi stasera per i due novelli sposi, che dovranno attendere la fine di questo periodo per celebrare la propria gioia anche con parenti e amici. Ma il loro matrimonio sarà ricordato in maniera particolare, come gli altri che si stanno celebrando in questi giorni, per quelle sporadiche coppie che, in tutta Italia, hanno scelto di convolare a nozze per far vincere la loro unione sulle distanze imposte dalla pandemia.

"Iniziare una nuova vita insieme in questo periodo così segnato negativamente - commenta il sindaco Puggelli - porta un segno di speranza. Celebrare questo matrimonio è stato un modo di guardare al futuro, alla rinascita della vita di tutta la nostra comunità. Spero che i novelli sposi possano presto festeggiare a dovere con le proprie famiglie e i propri amici, perché sarà il momento in cui avremo ripreso in mano la nostra vita".

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa