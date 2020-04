Scomparso il padre del consigliere Montelatici: il cordoglio da Lega e Pd

Il Cordoglio del gruppo della Lega al collega Antonio Montelatici

“Il gruppo della Lega è vicino ad Antonio per la scomparsa di suo padre. Ci stringiamo a lui e a tutti i familiari in un ideale abbraccio”.

Così i consiglieri Emanuele Cocollini, Federico Bussolin, Andrea Asciuti, Luca Tani e la consigliera Michela Monaco esprimono la vicinanza per la scomparsa del padre del collega del gruppo Antonio Montelatici.

Il Cordoglio del Pd: "Perdita dolorosa in un momento difficile"

“Cordoglio e solidarietà a nome di tutto il gruppo al consigliere Montelatici per la scomparsa del padre. Una perdita dolorosa in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Siamo vicini a Antonio e alla sua famiglia”

Così Nicola Armentano, capogruppo Pd a Palazzo Vecchio, esprimendo cordoglio per la morte del padre del consigliere Antonio Montelatici

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa