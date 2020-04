Si 'allaccia' ad un palo della luce per la sua roulotte: denunciato

Si era abusivamente allacciato ad un palo pubblico della luce, dal quale avrebbe preso la corrente necessaria per la sua roulotte. Il protagonista della vicenda, un cittadino peruviano di 50 anni, è stato denunciato nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Rifredi che lo hanno scoperto all’opera in via Sestese, a Firenze.

Un cavo collegava il circuito elettrico della roulotte con un palo comunale dell’illuminazione pubblica. Da quest’ultimo era stata infatti staccata la placca di protezione e i cavi all’interno erano stati manomessi, mentre l’impianto di illuminazione della roulotte era attivo con tanto di luce accesa.

Per ripristinare il corretto funzionamento della trasmissione di energia è dovuta intervenire in serata anche l’azienda che si occupa dell’illuminazione pubblica. Per l’uomo l’accusa è di furto aggravato di energia elettrica.