Vigili del Fuoco, oltre 3mila gli interventi di oggi in Italia: dal supporto sanitario al soccorso pubblico

I Vigili del Fuoco rendono noti i dati di oggi su tutti gli interventi a livello nazionale. In tutta la penisola i pompieri hanno effettuato, sabato 18 aprile 2020, 3.189 interventi dei vigili del fuoco per attività di protezione civile nel corso dell’emergenza COVID-19. I vigili del fuoco infatti, come gli altri mestieri di soccorso, sono impegnati nella lotta al Coronavirus, fornendo supporto agli operatori sanitari e al soccorso pubblico.

Il totale vede 1296 interventi di igienizzazione di locali pubblici ed aree esterne di pertinenza, corrispondenti al 37,5% in dati percentuali. Altre 764 operazioni, il 23,96%, si sono concentrate nel trasporto di materiale con carattere d'urgenza e 470 interventi hanno riguardato interventi di soccorso pubblico connessi all'attività di protezione civile, 14,74%. Sono state invece 455 le assistenze di attività di protezione civile ed ospedaliere, 14,27%, 297 le operazioni di supporto ai sindaci per attività di informazione, 9,31%, e infine 7 le operazioni nella gestione comunale di persone senza fissa dimora con lo 0,22%.

I vigili del fuoco, fianco a fianco con la protezione civile, diventano il jolly dell'Italia avvolta nell'emergenza Coronavirus, la carta che permette di fare qualsiasi cosa e in questo caso di riuscire a svolgere il proprio servizio ovunque e in qualsiasi ambito ce ne sia bisogno.