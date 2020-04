Arrestato a Castelfiorentino, fu scoperto a Scandicci con 15 kg di cocaina in auto

I carabinieri di Castelfiorentino, nella giornata di ieri, hanno arrestato un 34enne albanese residente in quel centro, dando esecuzione ad un di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze – Ufficio Esecuzioni Penali. Il soggetto deve espiare una pena residua di anni 5 e mesi sei di reclusione, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, condotta accertata nel marzo 2018 in Scandicci.

Il 34enne era stato fermato a bordo della propria autovettura, insieme alla sua fidanzata, dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Scandicci, all’altezza del casello autostradale. Il loro atteggiamento sospetto, le loro risposte evasive ed il rinvenimento nell’abitacolo dell’autovettura di scontrini austriaci avevano spinto i militari ad approfondire gli accertamenti ed effettuare delle perquisizioni, anche con l’ausilio di una unità cinofila del Nucleo di Firenze.

Un’accurata perquisizione dell’abitacolo e del vano motore consentì il rinvenimento di circa 15 kg di cocaina e l’arresto della coppia.

Il 34enne è stato accompagnato presso la sua abitazione ove sconterà la pena in regime di arresti domiciliari.