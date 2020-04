Coronavirus, muore anziano ex ospite della Rsa di Gambassi Terme: è la terza vittima

Purtroppo si segnala per la giornata di oggi, domenica 19 aprile, il terzo decesso a Gambassi Terme tra gli ex ospiti della Rsa 'Gino Incontri'. Il tracollo della donna è stato "una caduta repentina e poco aspettata", come ha commentato il sindaco Paolo Campinoti che ha dato la notizia. L'altro contagio segnalato dalla Asl Toscana Centro nel territorio riguarda un'altra operatrice, facendo salire il conto a 13 lavoratori contagiati su 28. Gli aggiornamenti sui contagiati nel territorio, quindi fuori dalla Rsa e dal Santuario di Montignoso, riguardano una situazione migliore. Anche il più grave dei cinque, che si trova in terapia intensiva, sta lentamente migliorando e potrebbe uscire dal reparto la prossima settimana.

Tutte le notizie di Gambassi Terme



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00