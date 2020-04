Croce d'Oro di Limite riceve donazione di Dpi da azienda locale

La Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno desidera ringraziare l'azienda Pucci Saoro Srl/Sistemi Rasoparete, per l'importante donazione che ha effettuato nei giorni scorsi in favore dell'Associazione.

I fondi che sono stati donati andranno a sostenere l'Associazione in questo periodo difficile, per proseguire nella fornitura di servizi essenziali a tutta la popolazione. In questo periodo, infatti, per fare in modo che i volontari possano continuare ad operare in perfetta sicurezza, oltre che delle consuete attrezzature, occorre che l'associazione si doti di Dispositivi di Protezione Individuale e di tutto quello che occorre per proteggere le persone da possibili contagi.

Proprio perché la generosità dei volontari possa continuare ad essere uno dei punti cardine nel sostegno ai più deboli anche in questo periodo, la Pucci Saoro srl/Sistemi Rasoparete ha deciso di compiere questo importantissimo atto di generosità e di impegno per il proprio territorio. La Pucci Saoro srl/Sistemi Rasoparete infatti, è una azienda con sede a Limite sull'Arno, che opera da quasi 65 anni con clienti da tutto il mondo e si occupa di soluzioni innovative e di qualità per il Design e Arredamento di interni.

“Ringraziamo davvero tantissimo Saoro, Andrea e Luca Pucci con le loro famiglie, che rappresentano il cuore della Pucci Saoro srl/Sistemi Rasoparete, per quanto fatto a favore della Pubblica Assistenza di Limite con questa donazione e più in generale per quanto fanno quotidianamente per la nostra Comunità” è il commento del Presidente della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno Stefano Giuntini, “ la sicurezza dei nostri Volontari nel fornire i servizi essenziali alla popolazione è al primo posto e un sostegno come questo rappresenta ossigeno puro per la nostra Associazione, che con questa emergenza ha visto lievitare i costi di gestione. Colgo l'occasione per sinceramente ringraziare tutti coloro che hanno voluto aiutare o vorranno aiutare con qualsiasi contributo la Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno ed in particolare voglio esprimere la mia gratitudine al Sindaco Alessandro Giunti e all'Amministrazione Comunale di Capraia e Limite che ogni giorno in questo difficile momento si dimostrano molto vicini alle nostre necessità e per nostro tramite anche a quelle di tutta la popolazione”

Fonte: Pubblica assistenza Limite sull'Arno