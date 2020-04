Csa Intifada raccoglie sottoscrizioni per sostenere il centro autogestito

Resistere al tempo del covid19.

Far vivere uno spazio sociale autogestito al tempo del Covid-C19 sta diventando sempre più difficile, gli spazi autogestiti nascono per promuovere aggregazione, socialità, autorganizzazione, e in questa fase di "distanziamento sociale" è per noi impossibile promuovere iniziative per questo abbiamo lanciato un appello per garantirci l'esistenza e riuscire così a resistere.

Noi non abbiamo padrini poitici siamo autonomi senza nessun tipo di sostegno economico da istituzioni lobby e altro!

Per questo chiediamo alle compagne/i di far vivere il CSA intifada con una forma di autotassazione versando una quota per sostenere le spese del centro, 30€ per studenti e disoccupati e 50€ per i lavoratori. Le quote vanno versate su iban IT73I0623037831000035554056 intestato a Armando De Matthaeis nelle descrizioni mettere per Csa Intifada.

Riceviamo con piacere la sottoscrizione di Daniele Croce ex giocatore dell'Empoli, il gesto dell’ex calciatore azzurro dice più di tante parole. Un gesto che ci riempie di gratitudine perchè disinteressato, senza nessun secondo fine.

Solo solidarietà da parte di un giocatore di calcio che continua ad amare la nostra città verso uno spazio sociale che da oltre trent’anni rappresenta un pezzo di storia di questa città.

Fonte: Comunità in resistenza/ Csa intifada