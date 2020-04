Incendi in Lucchesia, intervengono gli elicotteri della Regione

Incendio in corso in località Groppa nel comune di Pescaglia in provincia di Lucca. La prima segnalazione, giunta alla Sala operativa regionale dai Carabinieri Forestali intorno alle 12, indicava una colonna di fumo in prossimità del crinale del Monte Piglione. Le fiamme interessavano una zona impervia a pascolo. Sul posto è giunto subito l'elicottero regionale ed è stato inviato personale dell'Unione dei comuni della Mediavalle e del Coordinamento volontariato toscano.

Le squadre sono tuttora al lavoro per evitare che il fuoco arrivi a lambire i boschi che si trovano nelle vicinanze dell'incendio. Per il momento la superficie interessata dal fuoco è di diversi ettari di pascolo.

Altro incendio in località Sulcina, nel comune di Villa Collemandina, sempre in provincia di Lucca. Anche qui la Sala operativa regionale ha inviato personale dell'Unione dei comuni della Garfagnana e volontari antincendi boschivi per spegnere le fiamme in una zona impervia, sotto il coordinamento di un direttore operazioni dell'Unione dei comuni della Garfagnana e con il contributo di un altro elicottero regionale. Circa 2 ettari di pascolo e boschi radi percorsi sono stati percorsi dalle fiamme. Qui la situazione è sotto controllo. Le condizioni meteo sono in lento peggioramento con aumento di umidità e l'arrivo di piogge, previsto in tarda serata, che daranno aiuto nelle operazioni di bonifica dei due incendi.

Fonte: Regione Toscana