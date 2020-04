Istigazione al suicidio, proseguono indagini sulla morte di una 20enne

La sua morte era stata catalogata fin da subito come suicidio, però le indagini stanno andando avanti e un fascicolo è stato aperto per istigazione, ancora senza indagati. La procura di Siena ha deciso la estumulazione della salma di una 20enne del Senese, scomparsa da casa e ritrovata senza vita in un capannone. La scomparsa era avvenuta a Pasquetta, dopo una grigliata, come specifica il quotidiano 'La Nazione'. Il sostituto procuratore Sara Faina ha chiesto di procedere all'estumulazione per effettuare l'autopsia e gli esami tossicologici. Le indagini riguardando anche gli ultimi contatti avuti dalla giovane e il contenuto delle conversazioni avute in alcune chat.

