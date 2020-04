La Cucina dei Ragazzi, ecco i 5 vincitori del concorso di Barberino Tavarnelle

Ha vinto la cultura del cibo che ci ha fatto sognare, il gourmet che ha stimolato l’immaginazione e ha viaggiato nella semplicità dei sapori costruendo ponti ideali tra paesi, tradizioni, linguaggi e gesti d’amore. Quelle piccole grandi cucine che sono fiorite nelle nostre case hanno intrecciato le mani di adulti e bambini, facendo sentire tutti più vicini, più connessi, pur nella distanza. Nella diretta Facebook che il sindaco David Baroncelli ha trasmesso ieri sera con la partecipazione live dei giurati, seguita da centinaia di persone, sono stati proclamati i cinque vincitori della prima edizione del Talent on line “La Cucina dei Ragazzi”, lo spazio web che ha tenuto compagnia e in fermento culinario le famiglie per oltre un mese dall’interruzione delle attività scolastiche, come previsto nell’ambito delle misure restrittive applicate dal Governo. Le ricette sono state pubblicate sugli strumenti social istituzionali, la pagina Fb del Comune di Barberino Tavarnelle e il profilo Fb del sindaco David Baroncelli.

Un piatto che è un’opera d’arte per l’autrice chef, la piccola Anna, che ha ‘dipinto’ il muso di un cagnolino sul suo pancake, trasformandolo in “CanCake”. Banane, mele, fragole e biscotti decorano e personalizzano la ricetta vincitrice del Talent virtuale, l’iniziativa che ha visto la partecipazione di 47 proposte ideate ed elaborate dai più piccoli. Il CanCake si è aggiudicato il primo premio nella classifica delle proposte belle, originali e spiritose totalizzando 136 punti. Condividono il podio del secondo posto tre aspiranti chef con la creazione di piatti diversi e gustosissimi. Hanno conquistato la giuria Lorenzo che ha portato in tavola un irresistibile “Cheescake al cioccolato”, tentazione alla quale neanche lui ha saputo resistere, come mostra il video, EJ 11 che ha preso tutti per mano e in 3minuti ha fatto volare pubblico e giurati tra i profumi speziati del proprio paese di origine le Filippine, con la ricetta “Pancit”, e Alessandro, condensato di autenticità d’ispirazione rurale, autore del “Tortellone maremmano al ragù bianco”, che ha aperto le porte di casa sua per invitarci ad assaporare la genuinità della tradizione familiare e della cultura biologica. I tre vincitori occupano il secondo posto a pari merito con 131 punti. E arriviamo alla medaglia di bronzo, 127 punti, che è stata aggiudicata alla pasticcera Livia per la sua speciale “Torta di mele”, a forma di cuore che vuole lanciare un messaggio di pace, speranza e amore dedicato al papà in questo difficile momento legato all’emergenza sanitaria. Il concorso ha assegnato un quarto riconoscimento, il premio cucchiaio di legno, a Bianca che si è sperimentata in una ricetta gustosissima e piuttosto elaborata, “Le tagliatelle con sugo e polpettine”, con la quale ha ottenuto 127 punti. Premio della critica e del pubblico, attestato da centinaia di like, è andato al concorrente Matteo per il suo “Salame al cioccolato”, ricetta realizzata attraverso le tecniche e le metodologie della Comunicazione Aumentativa Alternativa, predisposta dalla pedagogista Azzurra Morrocchesi. Entusiasti i componenti della giuria che hanno valutato ed apprezzato le ricette di tutti i partecipanti esprimendo voti e dediche speciali.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino