Mascherine Pescia, continuerà la distribuzione. Il sindaco: "Evitiamo code inutili nei negozi"

Il comune di Pescia continuerà a farsi carico della distribuzione delle mascherine per i cittadini, che quindi non dovranno andare alle farmacie e supermercati per ottenerle.

La decisione arriva dal sindaco d Pescia Oreste Giurlani che ha contattato i vertici regionali : lunedi le mascherine saranno inviate all’ente municipale che provvederà, come ha già fatto in queste settimane distribuendo almeno 44mila dispositivi di protezione individuale, a consegnarle a domicilio, a partire da martedì.

“Pur rispettando la decisione della regione Toscana, che si deve occupare di tutti e che, evidentemente, non ha trovato in tutti i comuni la necessaria collaborazione per la distribuzione della prima mandata di mascherine – dice il sindaco di Pescia-, noi vogliamo fare in modo diverso. Per quanto ci riguarda, la nostra protezione civile ha già ampiamente dimostrato di essere in grado di farlo con grande precisione e efficienza e quindi continuiamo a fare quello che abbiamo fatto fino a oggi”.

In modo particolare il sindaco di Pescia Oreste Giurlani vuole evitare inutili uscite di casa e file non necessarie alle farmacie e ai supermercati, che sono già consistenti e quindi , almeno per le mascherine, i pesciatini potranno restare a casa e avere questi necessari dispositivi.

“Noi pensiamo che restare a casa sia la migliore prevenzione e quindi procediamo di conseguenza – conclude il primo cittadino-. Potendo contare su un apparato di protezione civile e comunale che ha dimostrato grande efficienza e competenza, possiamo attivare anche questo nuovo servizio di consegna, che sarà fatto a tutti, senza bisogno di alcuna comunicazione da parte dei cittadini”.

Fonte: Comune di Pescia