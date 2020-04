Minaccia moglie e poliziotti intervenuti a Pistoia: in carcere

La Polizia ha arrestato un uomo italiano di origini campane per i reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della coniuge e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella fattispecie, la Squadra Volante della Questura interveniva a casa dei due coniugi poiché allertati dalla stessa moglie che in quel momento, impaurita dalle minacce ed urla del marito, si allontanava da casa, colta da una crisi di pianto.

Nella circostanza il reo, nella sua escalation comportamentale e in evidente stato di ebbrezza, poneva in essere un atteggiamento violento con minacce e offese nei confronti della moglie e degli operatori di Polizia intervenuti.

Il soggetto, pregiudicato e già denunciato in precedenza per gli stessi reati, a seguito dell’arresto, veniva associato presso il carcere di Santa Caterina in Brana.

Nella trascorsa giornata, a carico dell’uomo, a seguito della della convalida, veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

È opportuno ricordare come la nuova app Youpol, nella nuova versione aggiornata, da circa un mese, permette di denunciare, anche in forma anonima, episodi di violenza che avvengono all’interno delle mura domestiche.