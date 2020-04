Oltre 12mila euro raggiunti dalla raccolta fondi di Greve per le famiglie indigenti

Una risposta generosa all’appello lanciato dal sindaco Paolo Sottani contro l’emergenza Coronavirus è arrivata dalla comunità di Greve in Chianti. In pochi giorni dall’apertura del conto corrente solidale, strumento ulteriore che il Comune ha attivato con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà, colpite dalla crisi epidemiologica sul fronte economico e sociale, il gesto virtuoso che si è moltiplicato tra i cittadini del territorio comunale è riuscito a raggiungere quota 12.750 euro. I fondi saranno destinati all’acquisto dei beni di prima necessità per i residenti di cui saranno accertati e verificati i bisogni dagli uffici Servizi Sociali.

La velocità con la quale sta lievitando quotidianamente la raccolta fondi, aperta alle donazioni e in corso fino alla fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha sorpreso favorevolmente il sindaco Paolo Sottani.

“È un risultato straordinariamente positivo – dichiara il primo cittadino – senza dubbio superiore alle mie aspettative, ho piena fiducia nella rete della solidarietà del nostro territorio. Lo spirito collettivo che anima e motiva molte persone dà forza e vita alla cultura del volontariato, quell’identità silenziosa che lavora senza fare rumore, quell'essere solidale che offre e si mette a disposizione senza mai voler apparire. E’ un segnale corale di maturità e consapevolezza rispetto al momento che stiamo vivendo per il quale ringrazio di cuore tutti i cittadini, le realtà imprenditoriali e le associazioni che stanno facendo la loro parte. Un’azione virtuosa che proietta una luce di speranza nel nostro futuro”.

Per effettuare le donazioni le coordinate bancarie sono le seguenti:

Intesa San Paolo – Intesa Filiale Imprese Firenze Pratese

Intestazione: Comune di Greve in Chianti Emergenza Covid-19

Numero conto: 68519/1000/300014

Coordinate IBAN: IT25Z 03069 37898 100000300014

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino