Ripresi in video a Vicofaro mentre litigano: intervengono le forze dell'ordine

Parapiglia a Vicofaro, la parrocchia pistoiese gestita da don Massimo Biancalani che ospita da tempo numerosi richiedenti asilo. Secondo quanto richiesto, uno degli ex ospiti, trasferito in una struttura di Spazzavento, ha fatto ritorno nella sua vecchia camera e ha litigatao con uno degli attuali ospiti. I due si sono feriti, pare che sia stato utilizzato un pezzo di ferro. Ulteriore confusione è nata dal fatto che uno dei presenti, estraneo al litigio, si sia messo a filmare la scena, provocando una reazione scomposta. Sono dovuti intervenire i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza. I due che avevano cominciato il litigio sono stati trasferiti in ambulanza: uno di questi è stato ricoverato in reparto Covid-19 perché gli è stata rilevata una temperatura corporea sopra la norma. Per l'altro le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 8 giorni, ma dopo poco tempo è stato già dimesso.

