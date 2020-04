Sparano alla selvaggina con la carabina, tre denunce a Certaldo

I carabinieri di Certaldo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze per porto abusivo di armi e violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica un 52enne allevatore e un 42enne artigiano, entrambi di Castelfiorentino.

I due, nella serata di ieri 18 aprile, erano stati visti con fare sospetto in un'area boschiva dalla polizia provinciale. I carabinieri, dopo essere stati allertati, li hanno fermati dopo che avevano esploso un colpo d’arma da fuoco in un’area campestre. Controllati a bordo di un fuoristrada, sono stati trovati in possesso di due carabine munite di ottiche di precisione di cui una con supporto per silenziatore, 1 bossolo per carabina esploso, numerose cartucce per carabina all’interno di una scatola, varie trappole per piccola avifauna, tutto sottoposto a sequestro.

Nel medesimo contesto veniva anche accertato che le armi ed il munizionamento risultavano regolarmente detenuti dal padre 80enne di uno dei due, che veniva pertanto deferito per omessa custodia di armi ed al quale venivano sequestrati cautelativamente un fucile semiautomatico ed una doppietta.