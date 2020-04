A Montemurlo è partita stamani la distribuzione delle mascherine della Regione nei supermercati

Dopo la prima fornitura di mascherine consegnate a domicilio dal Comune attraverso la rete locale di associazioni di volontariato, da stamani 20 aprile anche a Montemurlo è partita la seconda fase che prevede la distribuzione nei supermercati. Si tratta di mascherine in tessuto non tessuto prodotte in Toscana, che le associazioni montemurlesi stanno distribuendo ai cittadini. Stamani al supermercato Carrefour di Bagnolo erano presenti i volontari della Vab di Montemurlo, mentre al Conad di Oste c'erano quelli della la Pubblica Assistenza. Da domani 21 aprile partirà anche la distribuzione delle mascherine alla Coop di via Livorno. Il sindaco Simone Calamai stamani si è recato al centro commerciale di Bagnolo per ringraziare i volontari impegnati nella distribuzione:« Il lavoro delle associazioni è lodevole ma spero che questo tipo di distribuzione non escluda la prima modalità di consegna, quella porta a porta, adottata dal Comune il 10 aprile scorso. Abbiamo già fatto richiesta alla Regione e speriamo che vengano accolte le nostre istanze per attuare una consegna più capillare» La Regione, infatti, ha disposto la consegna ad ogni cittadino toscano di trenta mascherine al mese in forma gratuita. Ogni volta verranno consegnate cinque mascherine e potranno essere ritirate in sei volte.. Il personale impegnato nella distribuzione fornirà anche indicazioni utili su come indossare e utilizzare la mascherina.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa