Alla finestra a cantare Bella ciao: il Pd Empolese Valdelsa raccoglie la proposta dell'Anpi per il 25 aprile

Un 25 aprile anomalo, strano, senza cortei, ma non per questo meno significativo. E allora L’Anpi, associazione azionale dei partigiani, ha lanciato un’iniziativa: sabato 25 aprile alle 15.00 tutti sono invitati a esporre dalle finestre e dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. “Oggi più che mai è necessario il 25 aprile, l’Italia ha bisogno di speranza e unità. Noi ci riconosciamo nei valori e principi della Resistenza, della democrazia e della Costituzione. Ed è per questo che il Pd Empolese Valdelsa sostiene e aderisce al flash mob organizzato dall’Anpi. Chiederemo a tutti i nostri iscritti di esporre la bandiera e unirsi al canto collettivo”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa