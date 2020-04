Arci Siena: due giornate social per celebrare il 25 aprile

Due giornate di letture, musica e cultura per celebrare il 25 aprile attraverso i social network nell’emergenza Coronavirus. Sono quelle organizzate dal Comitato provinciale Arci Siena per venerdì 24 e sabato 25 aprile su alcune pagine Facebook di circoli e associazioni affiliati. Gli appuntamenti sono inseriti anche nella campagna “Resistenza Virale” promossa dall’Arci nazionale fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria con numerosi appuntamenti quotidiani organizzati da circoli e associazioni in tutta Italia.

La due giorni dedicata alla Festa della Liberazione prenderà il via venerdì 24 aprile con “Aspettando il 25 aprile”. A partire dalle ore 9.30, sulla Pagina Facebook Arci Siena sarà possibile seguire la maratona di lettura che vedrà protagonista il libro di Beppe Fenoglio “Una questione privata”, romanzo breve dedicato alla Resistenza partigiana e pubblicato postumo nel 1963, a due mesi dalla morte dell’autore che ha firmato anche altri volumi dedicati alla Resistenza a partire da “Il partigiano Johnny”. La lettura del libro sarà arricchita dal contributo video di oltre trenta presidenti di circoli Arci, rappresentanti Anpi e delle istituzioni della provincia di Siena. A dare il via alla lettura sarà Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci. Alle ore 19, poi, la giornata continuerà virtualmente sulla pagina Facebook Piranha Social Club con la diretta del loro DJSet Resistente, in compagnia di musica e immagini “resistenti”.

Sabato 25 aprile, la Festa della Liberazione sarà celebrata alle ore 12 sulla Pagina Facebook ICircolo di Pancole, dove i soci e le socie daranno vita a un corteo virtuale sulle note di “Bella ciao”, mentre alle ore 18, sulla Pagina Facebook Motus Compagnia, sarà proiettato il documentario “ArticoloUno”, prodotto da Motus con la videointervista a Silvano Sarti, il partigiano “Pillo” scomparso nel gennaio 2019 dopo essere stato per molti anni presidente onorario dell’Anpi di Firenze.

Fonte: Arci Siena - Ufficio stampa