Avvocati presentano esposto al Prefetto di Pisa sull'ordinanza del Sindaco di Crespina

In merito alla recente ordinanza del Sindaco di Crespina sugli importi di spesa minima da effettuare in tempo di coronavirus (qui la notizia), un gruppo di avvocati ha presentato al Prefetto di Pisa un esposto, teso a chiederne l'intervento per l'annullamento.

In allegato, il testo dell'esposto.

Esposto al Prefetto di Pisa sull'ordinanza del Sindaco di Crespina

Fonte: Avv. Andrea Callaioli