Biblioteca Empoli, su Facebook tante attività ogni giorno

La biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ non si è mai fermata in questo tempo inverosimile per i suoi amati lettori, dai piccoli ai grandi, pur essendo chiusa al pubblico ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020.

Ogni giorno sulla pagina Facebook ufficiale della biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli @fuciniempoli al link: https://www.facebook.com/fuciniempoli/ è possibile trovare informazioni utili, consigli di lettura sul portale di MediaLibraryOnLine, aggiornamenti, videoletture: appuntamenti settimanali, per tenere compagnia a grandi e piccini in queste settimane a casa.

NEL DETTAGLIO GLI APPUNTAMENTI FISSI

- Martedì alle 16: I VIDEO-TUTORIAL DI SFERRUZZA SFERRUZZA.

Il gruppo "Sferruzza sferruzza" continua a lavorare anche da casa: le sferruzzanti hanno infatti mantenuto il loro appuntamento settimanale e si riuniscono grazie alle piattaforme social. In questo periodo hanno inoltre deciso di realizzare dei brevi video-tutorial online da mettere a disposizione di tutti gli utenti, per imparare a fare la maglia e l’uncinetto. #sferruzzasferruzza;

- Martedì alle 17: L'ORA DEL RACCONTO ONLINE. #LettureDalSottotetto con Antonella Toso. Per bambini da 3 a 7 anni

Il consueto appuntamento del martedì pomeriggio con “L’ora del racconto” che non si ferma.

La bibliotecaria Antonella, proprio come ogni settimana, leggerà tanti appassionanti libri e terrà compagnia a tutti i bambini che vorranno sentire delle bellissime storie. Il tutto è realizzato in collaborazione con PromoCultura. #bibliotecariacasa #promocultura #LettureDalSottotetto;

- Mercoledì alle 15: ARCHIVIO STORICO COMUNALE – Esercizi di memoria collettiva.

Ogni settimana una nuova riflessione a partire dal patrimonio di memoria e di esperienze della comunità di Empoli, a cura dell'Archivio Storico comunale. Non solo un deposito organizzato di documenti, l'archivio storico è infatti anche un “serbatoio” per la memoria della collettività, da cui poter trarre fonte di ispirazione, di energia e di conoscenze per affrontare sfide sempre nuove;

- Giovedì alle 17: LABORATORIO CREATIVO #LettureDalSottotetto con Antonella Toso, muniti di carta, colla, forbici e pennarelli... quante cose possiamo fare!. Ci sarà la bibliotecaria Antonella ad aiutare tutti i bambini ad utilizzare la propria fantasia, per giocare e creare ogni settimana qualcosa di magico. In collaborazione con PromoCultura. #bibliotecaridacasa #promocultura #LettureDalSottotetto;

- Venerdì alle 16: VIDEOLETTURESCOUT. Si tratta di letture di passi di libri più amati, racconti di fiabe e storie, attività pratiche da realizzare a casa con materiali semplici da reperire a cura dei giovani delle tre sezioni Scout di Empoli. Per bambini e ragazzi. #videoletturescout

Ricordiamo che tutti i post e i video rimarranno visibili sulla pagina della Biblioteca anche nei giorni successivi.

PER CHI VOLESSE CONTATTARE LA BIBLIOTECA, QUESTI SONO I RECAPITI:

- MAIL: biblioteca@comune.empoli.fi.it

Potete scrivere a questo indirizzo anche per richiedere l’attivazione dell’iscrizione al servizio di MediaLibraryOnLine.

- TELEFONO: 0571-757840 Un bibliotecario risponderà alle vostre chiamate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

- SKYPE: servizio di informazioni e consulenze bibliografiche via Skype.

Il contatto Skype della biblioteca è: "Biblioteca Fucini Empoli" e il servizio di live chat è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

- FACEBOOK: Potete mettervi in contatto con la biblioteca anche mandando un messaggio su Messenger tramite la pagina Facebook @fuciniempoli al link: https://www.facebook.com/fuciniempoli/ .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa