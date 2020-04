Calzari monouso, mascherine e contenitori donati al Santo Stefano

Continua la solidarietà e l’attenzione per chi ogni giorno è impegnato nell’emergenza sanitaria. Nella difficile battaglia contro il Coronavirus sono tanti i gesti, i contributi e le iniziative di generosità di cittadini, Imprese, Associazioni ed Istituzioni.

Dalla Prima Università di Pechino sono arrivate 1000 mascherine chirurgiche destinate agli operatori dell’Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza di Prato. Il Professor Ming Li, docente di neurologia psichiatrica a Pechino ha voluto donare i dispositivi di protezione ai colleghi italiani con i quali, negli anni passati, ha intrattenuto rapporti di collaborazione e formazione professionale.

In Ospedale, il Sindaco di Prato Matteo Biffoni e il Consigliere regionale Nicola Ciolini hanno consegnato la donazione di un imprenditore pratese: 10.000 calzari monouso e 10.000 contenitori per la somministrazione della terapia ai pazienti ricoverati. La pandemia da Covid-19 ha stravolto i normali aspetti dell’assistenza, in ospedale è stata posta attenzione anche alla fase di preparazione e somministrazione della terapia utilizzando contenitori plastificati singoli per ciascun paziente, nei quali è fornita la terapia orale limitando al massimo il rischio di contagio.

La direzione infermieristica dell’ospedale ritiene che l’utilizzo di questi strumenti assicuri sicurezza a pazienti ed operatori tantoché sarà attivata un’attenta analisi osservazionale e di monitoraggio per eventuali adeguamenti in itinere.

La direzione sanitaria e infermieristica del Santo Stefano e gli operatori della salute mentale infanzia e adolescenza ringraziano per i continui gesti di solidarietà e di grande valore umano che ogni giorno sono dimostrati.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa