Consiglio comunale a Empoli in videoconferenza, il M5S: "Potremo solo ascoltare l'Amministrazione. Inizi nuova fase"

Ci teniamo ad informare i cittadini che dopo 2 mesi di sospensione (26 febbraio) venerdì 24 tornerà a riunirsi il consiglio comunale di Empoli, seppure soltanto in video conferenza. Sarà un consiglio comunale in cui, nostro malgrado, potremo soltanto ascoltare l'amministrazione comunale che espone cio' che è stato deciso in giunta e mai discusso con gli altri consiglieri. Capiamo la difficoltà del momento ma pensiamo che tutti i cittadini abbiano diritto di essere rappresentati. Vorremmo aver potuto dire la nostra, per esempio, sulle modalità con cui sono state formulate le domande sull'assegnazione dei buoni spesa e su una possibile alternativa, anche di semplice supporto tecnologico ai meno portati nell'utilizzo di internet e su molti altri temi.

Comunque ci auguriamo che da venerdì inizi una seconda fase per il lavoro del consiglio comunale al completo anche dell'opinione dell'opposizione. Apprendiamo dai social della volontà del sindaco di inviare una lettera sia alla Ministra della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, che al presidente Giuseppe Conte per offrire Empoli come città pilota per sperimentare un particolare modello di frequenza scolastica.

A questa notizia non tutti hanno reagito in maniera positiva ma l'unica possibilità di risposta da parte della maggioranza è stata attraverso i social e non in maniera corretta con tutti i rappresentanti politici eletti dai cittadini. Se le cose andranno avanti così anche le responsabilità delle scelte fatte sarà univoca per la maggioranza.

M5S Empoli