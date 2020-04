"Borse di studio in memoria dei sanitari deceduti per Covid-19": la proposta della Lega

"Mentre è doveroso, anche se noi avevamo proposto modalità diverse, riconoscere delle indennità speciali a chi sta lavorando con grande abnegazione negli ospedali per fronteggiare il Coronavirus - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - pensiamo che sarebbe un gesto significativo se la Regione Toscana istituisse delle apposite Borse di studio da riservarsi agli studenti delle facoltà afferenti al settore della Sanità, per ricordare il sacrificio di tanti medici, infermieri, farmacisti ed operatori socio-sanitari che hanno perso la vita nelle corsie delle varie strutture sanitarie regionali. Un modo concreto, dunque perché questo drammatico periodo resti nella memoria dei giovani studenti universitari che, finito il corso di studi, andranno a lavorare, ad esempio, negli stessi ospedali dove diversi loro predecessori si sono immolati per aiutare chi era stato contagiato. Giusto,dunque, sostenere economicamente chi è tuttora in prima linea ma bisogna assolutamente ricordarsi anche di chi, purtroppo, ha sacrificato generosamente la sua esistenza, lasciando nel dolore i propri familiari."

Fonte: Ufficio stampa