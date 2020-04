Coronavirus, Bruno Manetti unisce il fashion e la protezione: ecco le mascherine personalizzate

In un momento difficile e delicato come quello che stiamo affrontando, la Bruno Manetti Cashmere ha deciso di utilizzare l`esperienza, la creatività e le materie prime a disposizione per creare delle mascherine personalizzate.“la mascherina è diventato un accessorio indispensabile, che dovrà farci compagnia per molto tempo ancora. Ho pensato quindi che mixando la nostra tecnologia e il nostro know-how si poteva creare qualcosa di utile e bello allo stesso tempo” queste le parole di Bruno Manetti.

La produzione che è stata attivata nella sede della Bruno Manetti di Montelupo fiorentino, è totalmente incentrata sulla qualità più che sulla quantità. All’inizio l’idea era di distribuire poche mascherine fra amici e conoscenti a livello locale, per stare vicino in un momento per tutti delicato,ma grazie al potere dei social la cosa è sfuggita di mano. Clienti europei ed anche da più lontano hanno richiesto le mascherine colorate di Manetti. Sono realizzate in nylon testurizzato atossico ed anallergico prodotto in Italia. La cosa bella e pratica è che questo è lavabile ed igienizzabile quindi riutilizzabile a lungo, sono dotate di una tasca interna dove si può volendo inserire un filtro che enfatizza le proprietà della mascherina.

Manetti specifica che queste mascherine non sono adatte per uso chirurgico o professionale ma sono un prezioso alleato nella vita di tutti giorni per uscire per la spesa, per recarsi in ufficio o in fabbrica.Un occhio di riguardo anche ai più piccoli, sono state realizzate infatti anche in formato “baby a misura di bambino, un modo simpatico per convincere anche loro a proteggersi in ogni situazione.Riguardo la situazione economica e l`andamento dell'azienda di certo non è ora di fare grandi bilanci e al momento sono difficilmente calcolabili le conseguenze di questo fenomeno, afferma Manetti. L`azienda ha contenuto del tutto le richieste di annullamento o riduzione degli ordini, promettendo ad ogni singolo cliente di affrontare insieme le difficoltà al momento della consegna della merce invernale.