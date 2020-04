Festa in casa durante il lockdown, piovono multe a Firenze

Hanno organizzato una vera e propria festa in casa. Il fatto è avvenuto ieri (domenica 19 aprile) in via Fabbroni a Firenze. Undici persone, tutte di origini cingalesi, sono state trovate assieme in una casa violando le regole del lockdown.

Per sei dei presenti, risultati domiciliati altrove, di età compresa tra i 22 e i 56 anni, è scattata una multa da 400 a 3mila euro per la violazione del decreto governativo varato per contenere il contagio da Coronavirus. La chiamata al 113 è arrivata da un vicino di casa.