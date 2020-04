Coronavirus, Galletti (M5S): "Più tutele per chi fa stage"

“In Toscana ci sono ogni anno circa 40mila stagisti impiegati nel privato e nel pubblico. In questo momento di crisi sanitaria, queste persone sono state purtroppo dimenticate dalla Regione Toscana. Si prevede infatti il blocco dei rimborsi a loro favore, in particolar modo nel contesto di quei progetti momentaneamente sospesi di accompagnamento al lavoro, che prevedono un supporto formativo verso il mondo del lavoro per persone disoccupate. Gli uffici INPS ci dicono che essendo un’attività sospesa, per adesso non è prevista alcuna misura di sostegno per tali stagisti. È dunque necessario che la Regione si attivi anche per queste persone che in una situazione drammatica per tutti sono costrette a dover rinunciare ad una minima retribuzione o rimborso, rendendo quindi ancora più difficoltosa e disagiata la loro situazione. In merito ho già presentato un ordine del giorno, chiedendo alla Regione Toscana un maggior impegno per sostenere economicamente anche gli stagisti ed i tirocinanti formativi toscani.” Così Irene Galletti, consigliera regionale del Movimento 5 stelle e candidata alla Presidenza della Regione Toscana, che ha depositato un Ordine del giorno in Consiglio regionale sulla questione.

Fonte: Ufficio stampa