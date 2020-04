Coronavirus, tantissimi toscani in farmacia per le mascherine gratis

Moltissimi toscani sono andati in farmacia per ritirare la fornitura gratuita di mascherine. Esibendo la tessera sanitaria se ne possono prendere cinque a testa, per un totale di trenta al mese.

Le mascherine sono in tessuto non tessuto e sono state messe a disposizione dalla sanità toscana. Secondo Confservizi Cispel Toscana, prima di mezzogiorno di oggi (lunedì 20 aprile) molte farmacie comunali avevano già esaurito la loro dotazione.

"L'affluenza c'è, direi moderata ma continua", spiega Alessio Poli, coordinatore delle farmacie comunali di Cispel Toscana, "in gran parte delle farmacie pubbliche le mascherine sono già finite. Vale la pena ricordare che gli approvvigionamenti sono quotidiani e quindi non c'è da preoccuparsi. Rimane l'appello che ha fatto il presidente Rossi a non recarsi tutti subito in farmacia, ma solo in caso di necessità. La Regione sta assicurando un gettito quotidiano continuo, i cittadini non devono preoccuparsi".