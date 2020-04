Distrutta statua di Sergio Pucci a Montelupo, conducente fugge dopo manovra errata

Dopo il crollo del muro di via Marconi, un altro brutto fatto colpisce il centro storico di Montelupo Fiorentino. Pochi metri più avanti dove il muro crollo a fine 2019, di fronte al Molino degli Elmi dove ha sede Facto, l'imponente statua in ceramica di Sergio Pucci è stata colpita accidentalmente da un mezzo in manovra ed è crollata a terra, andando in pezzi. A darne notizia è il sindaco Paolo Masetti con una foto purtroppo piuttosto eloquente. Il ciclo di statue, presenti anche in altri luoghi simbolo della città, ha fatto la sua comparsa negli anni '90. Pucci è scomparso nel 1997, le sue statue hanno continuato a raccontare la sua arte. Tutte tranne una che oggi è andata distrutta. Un altro punto di dolore è il fatto che il conducente dell'auto che ha impattato con l'opera si è dileguato senza fermarsi. Le telecamere di videosorveglianza hanno comunque già individuato il mezzo, le indagini vanno avanti per trovare il conducente. "Un comportamento profondamente incivile", afferma il sindaco Paolo Masetti.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00